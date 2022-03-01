"Інтерпайп" Пінчука налагодила випуск протитанкових їжаків

Українська промислова компанія "Інтерпайп" протягом двох діб виготовила 96 протитанкових їжаків, вони вже розвезені для облаштування укріплень.

Про це повідомляється на офіційній сторінці групи у Facebook.

Спільно з Фондом Віктора Пінчука "Інтерпайп" закуповує засоби індивідуального захисту для військових та сил територіальної оборони відповідно до першочергових потреб Міністерства оборони, також ведеться пошук постачальників захисних бронежилетів для екіпірування підрозділів тероборони.

"У тісній співпраці з обласним оперативним штабом забезпечуємо нагальні потреби регіональних військових частин, підрозділів тероборони, волонтерських організацій. За запитом передаємо пальне, труби, метал, бетонні блоки, плити, цвяхи, посуд, будівельні матеріали, канцтовари, термобілизну", – ідеться в прес-релізі.

Економічна правда