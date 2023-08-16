У Carlsberg заявили про "шок" після рішення Путіна забрати контроль над "Балтикою"

Данський виробник пива Carlsberg був "шокований" рішенням російської влади забрати його російські активи - заводи "Балтика" - минулого місяця: компанія не наблизилась до розуміння того, що може статися далі.

Про це заявив гендиректор Carlsberg Кеєс Т'Харт під час пресконференції, пише Reuters.

Росія взяла під контроль вісім пивоварних заводів "Балтика" із 8 400 співробітників у РФ минулого місяця, незабаром після того, як Carlsberg погодився продати цей підрозділ покупцеві, ім'я якого не розголошується.

"Ми знали з самого початку, з моменту оголошення про намір вийти з Росії в березні минулого року, що існує величезний інтерес до бізнесу з боку людей в Росії. Але все ж це безпрецедентна подія", - заявив гендиректор компанії.

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Минулого року компанія списала 9,9 мільярда крон (1,5 мільярда доларів) "Балтики". Згідно з указом президента Росії минулого місяця, Carlsberg зберігає право власності на цей підрозділ, але більше не має жодного контролю чи впливу на нього, пише агентство.

"Технічно це не є націоналізацією, але як це буде розгортатися, на даний момент нам неясно. Цей розвиток подій зробить відхід з Росії ще більш болючим", - визнав Т'Харт.

За його словами, Carlsberg не контактує з жодним зі своїх співробітників у Росії, але залишається в обмеженому контакті з російською владою.

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Як додає Financial Times, Carlsberg все ще сподівається домогтися продажу цього бізнесу.

"Ми оцінюємо ситуацію і юридичні наслідки цього дуже несподіваного кроку і будемо намагатися захистити наші активи і вартість бізнесу", - сказав Т'Харт.

Компанія заявила, що "все ще вважає ймовірним, що зможе домогтися продажу бізнесу, хоча умови наразі є дуже невизначеними".

Після того, як "Балтика" перейшла під контроль держави у липні, її очолив Таймураз Боллоєв, давній друг Путіна, який раніше керував "Балтикою" в 1990-х роках.

Нагадуємо:

Російський диктатор Володимир Путін передав частки іноземців у "Балтиці" і "дочці" Danone у управління Росмайна, раніше компанії анонсували продав своїх активів в РФ.

Новому керівнику пивоварної компанії "Балтика", яку Путін віддав під тимчасове управління Росімущества, Боллоєву належить найбільшим виробник форми для російських солдатів.

Економічна правда