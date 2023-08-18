В "Интерпайпе" Пинчука намекают, что дочерняя компания в РФ может работать без их ведома

Группа "Интерпайп" заявляет, что приняла решение о ликвидации дочерней структуры в России немедленно после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, и все, что происходит с компанией после того, не имеет к ним никакого отношения.

Об этом говорится в заявлении "Интерпайп", сделанном после расследования СМИ, которое выявило в российских реестрах признаки хозяйственной и коммерческой деятельности компании "Интерпайп-М" - дочерней структуры группы "Интерпайп".

"После 24 февраля 2022 года "Интерпайп" прекратил любую бизнес-деятельность в Российской Федерации и не имеет отношения к любым решениям и деятельности торговой компании в РФ", - говорится в заявлении.

"После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Интерпайп" принял решение о ликвидации торговой компании в России. Персонал торговой компании был уволен, остались только два человека, которые задействованы в ликвидации компании. Этот процесс начался немедленно", - отмечают также в "Интерпайп".

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В компании признают, что процесс ликвидации "Интерпайп-М" идет очень медленно, но не по вине компании.

"Он продолжается в условиях крайне недружественной юридической среды и намеренно тормозится российскими государственными учреждениями", - отмечается в заявлении.

Напоминаем:

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"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2022 году ИНТЕРПАЙП реализовал 384 тыс. т трубной продукции и 87 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов осуществляется под брендом KLW.

Еще в 2018 году Российская Федерация ввела персональные санкции против руководства компании "Интерпайп".

Россия широко практикует присвоение активов иностранного бизнеса, причем не только того, который изъявил желание выйти из РФ.

Так, например, 25 апреля Кремль опубликовал указ Путина, позволяющий отвечать на национализацию российских активов за рубежом передачей активов иностранных компаний во временное управление Росимущества. Указ описывает механизм введения управления российскими активами компаний из "недружественных стран".

Ввести такой механизм впервые предлагалось еще в мае 2022 года. Соответствующий законопроект был даже принят в 1-м чтении, но дальше не пошел. А впоследствии его содержание почти полностью перекочевало в указ Путина.

В то же время, как показала практика, Россия присваивает не только "недружественные" активы.

Так, например, на текущей неделе датский производитель пива Carlsberg заявили о "шоке" после решения Путина забрать контроль над "Балтикой". Россия взяла "под контроль" восемь пивоваренных заводов "Балтика" с 8 400 сотрудниками, вскоре после того, как Carlsberg согласился продать это подразделение покупателю, имя которого не разглашалось.