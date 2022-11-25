Необгрунтовано підвищували ціни: АМКУ розпочав справу проти групи "Інтерпайп" Пінчука

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Антимонопольний комітет розпочав справу проти групи "Інтерпайп" за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме зловживання монопольним становищем на ринку первинної реалізації товару.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

У комітеті пояснили, що ознаки порушень підприємтсв групи, ТОВ "Інтерпайп Україна" і ПрАТ "Інтерпайп НПЗ", полягають у необґрунтованому підвищенні цін на товар, а також у встановленні цими компаніями різних умов до рівнозначних угод з покупцями товару без обґрунтованих на це причин.

"Проаналізувавши цінову поведінку Групи ІНТЕРПАЙП, Комітет, на момент відкриття справи, не виявив об’єктивних причин (чинників), що могли б бути причиною підвищення цін на товар Групи впродовж досліджуваного періоду", – йдеться в повідомленні.

Також АМКУ не виявив залежності між динамікою відпускних цін на товар та складовими їх собівартості, зокрема - зміни вартості заготовки, зміни заробітних плат тощо. А також не виявив взаємозв’язку між кількістю товару, закупленого різними покупцями, та його ціною при інших однакових умовах договору.

Нагадуємо:

Один з найбільших виробників сталі в Україні, Інтерпайп Віктора Пінчука, через війну та скорочення виробництва показав скорочення EBITDA на 63% у річному вимірі за перший квартал.