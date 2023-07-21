У Раді зареєстрували законопроєкт про звільнення голови АРМА за певної умови
У Верховній Раді 20 липня зареєстрували законопроєкт № 9515, який зобовʼязує Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відкрити реєстр арештованих активів, а у разі його невідкриття передбачає звільнення голови АРМА.
Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch з посиланням на сайт Ради та інформацію від голови Антикорупційного комітету ВРУ Анастасії Радіної.
Відповідно до тексту нового законопроєкту, пропонується щорічне проведення незалежної зовнішньої оцінки ефективності діяльності АРМА Комісією з проведення оцінки. Така Комісія утворюється Кабміном у складі шести осіб:
- представник від керівника Держслужби фінмоніторингу;
- представник від Генпрокурора;
- представник від директора НАБУ;
- три особи, визначені Кабміном на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до проведення оцінки надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, кримінальної юстиції або виявлення, розшуку та управління активами.
За результатами проведення оцінки Комісія повинна підготувати висновок про результати такої оцінки, який надсилає до Кабміну.
Серед іншого законопроєкт зобовʼязує Агентство до 1 грудня 2023 року забезпечити відкритий цілодобовий доступ до всіх даних Реєстру арештованих активів, окрім певних даних, які не можуть бути розголошені, а також подати до КМУ звіт про стан функціонування реєстру.
"Законопроєкт № 9515 має покласти край приховуванню посадовими особами АРМА інформації про вартість заарештованих російських активів в Україні та хто на них заробляє під час війни.
Важливим є положення, яке передбачає дострокове припинення повноважень Голови АРМА відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у разі виявлення невідповідності функціонування реєстру вимогам цього законопроєкту, зокрема щодо відкритості його даних", - кажуть у Trap Aggressor.
Раніше, незважаючи на нищівну критику країнами G7 і представників антикорупційних ГО конкурсу відбору голови АРМА, 30 червня Кабмін призначив Олену Думу новою очільницею Агентства.
На початку 2023 року задовго до призначення Думи в АРМА відмовилися відзвітувати про результати управління російськими активами, посилаючись на необхідність "застосування значних інтелектуальних зусиль", додали в Trap Aggressor.
Законопроєкт № 9515 від 20 липня був ініційований народними депутатами з Антикорупційного комітету Анастасією Радіною, Олексієм Жмеренецьким, Ярославом Юрчишиним та Вікторією Сюмар.
Економічна правда