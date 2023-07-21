У Раді зареєстрували законопроєкт про звільнення голови АРМА за певної умови

У Верховній Раді 20 липня зареєстрували законопроєкт № 9515, який зобовʼязує Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відкрити реєстр арештованих активів, а у разі його невідкриття передбачає звільнення голови АРМА.

Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch з посиланням на сайт Ради та інформацію від голови Антикорупційного комітету ВРУ Анастасії Радіної.

Відповідно до тексту нового законопроєкту, пропонується щорічне проведення незалежної зовнішньої оцінки ефективності діяльності АРМА Комісією з проведення оцінки. Така Комісія утворюється Кабміном у складі шести осіб:

представник від керівника Держслужби фінмоніторингу;

представник від Генпрокурора;

представник від директора НАБУ;

три особи, визначені Кабміном на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до проведення оцінки надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, кримінальної юстиції або виявлення, розшуку та управління активами.

За результатами проведення оцінки Комісія повинна підготувати висновок про результати такої оцінки, який надсилає до Кабміну.

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Серед іншого законопроєкт зобовʼязує Агентство до 1 грудня 2023 року забезпечити відкритий цілодобовий доступ до всіх даних Реєстру арештованих активів, окрім певних даних, які не можуть бути розголошені, а також подати до КМУ звіт про стан функціонування реєстру.

"Законопроєкт № 9515 має покласти край приховуванню посадовими особами АРМА інформації про вартість заарештованих російських активів в Україні та хто на них заробляє під час війни.

Важливим є положення, яке передбачає дострокове припинення повноважень Голови АРМА відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у разі виявлення невідповідності функціонування реєстру вимогам цього законопроєкту, ​​зокрема щодо відкритості його даних", - кажуть у Trap Aggressor.

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Раніше, незважаючи на нищівну критику країнами G7 і представників антикорупційних ГО конкурсу відбору голови АРМА, 30 червня Кабмін призначив Олену Думу новою очільницею Агентства.

На початку 2023 року задовго до призначення Думи в АРМА відмовилися відзвітувати про результати управління російськими активами, посилаючись на необхідність "застосування значних інтелектуальних зусиль", додали в Trap Aggressor.

Законопроєкт № 9515 від 20 липня був ініційований народними депутатами з Антикорупційного комітету Анастасією Радіною, Олексієм Жмеренецьким, Ярославом Юрчишиним та Вікторією Сюмар.

Економічна правда