Конкурсна комісія визначилась з переможцем відбору на посаду голови АРМА

Олена Дума виграла конкурс з відбору Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

"Олена Дума виграла конкурс з відбору Голови АРМА. За це рішення проголосували 6 із 8-ми членів конкурсної комісії", - йдеться в повідомленні.

Крьєра:

Олена Дума розпочала юридичну кар'єру з 2000 року.

З 2000 року – працювала в Апараті Верховної Ради України, Комітет ВРУ з прав людини за сумісництвом до 2006 року.

У 2006 році – прийняла присягу держслужбовця у Кабінеті Міністрів України.

З серпня 2006 по грудень 2007 року працює в державній службі в Кабінеті Міністрів України на посаді радника Міністра зв'язків з Верховною Радою та іншими органами держвлади .

З січня 2008 року по червень 2010 року – радник Міністра охорони навколишнього природного середовища України, очолювала юридичний департамент. Координувала діяльність Державного комітету земельних ресурсів, член Колегії Держкомзему.

З вересня 2010 року до лютого 2011 року – керівник управління зі зв'язків з Верховною Радою України та координації законотворчої роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Червень 2011 року – помічник-консультант народного депутата України.

З липня до грудня 2011 року – заступник директора Виконавчої Дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

З грудня 2011 року по квітень 2015 року – Міністерство юстиції України, Державна реєстраційна служба України. Департамент державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Заступник директора Департаменту із функціями створення системи державної реєстрації прав та Державного реєстру прав на нерухоме майно за стандартами країн ЄС. Після створення – заступник директора Департаменту з функціями контролю за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно.

З квітня 2015 року по жовтень 2019 року – керівник служби Міністра екології та природних ресурсів, директор Департаменту управління державним майном Міністерства екології та природних ресурсів України.

З січня 2020 року – призначена на посаду директора Фонду соціального страхування України, яка обіймала до травня 2020 року.

З лютого по жовтень 2021 року – обіймала посаду заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Керувала п'ятьма напрямками і здійснювала координацію Департаментів соціального захисту населення; культури та туризму; сім'ї, молоді та спорту; Управління містобудування та архітектури; координувала Службу у справах захисту дітей Чернігівської ОДА, Держпраці, Держгеокадастру та Держархів області.

З грудня 2022 року – бере участь у конкурсі на посаду голови АРМА.

Олена Дума як викривач корупції викрила масштабні корупційні правопорушення у Фонді соціального страхування. Внесла низку відповідних заяв до СБУ, ГПУ, НАБУ, ДБР, НПУ щодо посадових та причетних осіб за злочини проти держави, розкрадання та присвоєння майна. Оскаржила та виграла справу про незаконне звільнення правлінням ФССУ .

Нагадуємо:

У серпні 2021 року обовʼязки голови АРМА почав виконувати Дмитро Жоравович. Це сталося після того, як його попередник у статусі "в.о." Віталій Сигидин отримав підозру у привласненні 400 тис дол.

У серпні 2022 року конкурсна комісія не змогла обрати претендента на посаду голови АРМА.

31 березня 2022 року конкурсна комісія оголосила імена кандидатів на посаду голови АРМА, які за результатами тестування пройшли до наступних етапів конкурсу.

Олена Дума тоді увійшла до трійки лідерів, набравши 80 балів. Стільки ж балів набрав тимчасово виконуючий обов'язки голови АРМА Дмитро Жоравович. Крім того, 80 балів набрав адвокат, який до 21 жовтня 2022 року був керівником Департаменту управління корпоративних прав ФДМУ, Костянтин Ткаченко.