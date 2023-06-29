Член конкурсної комісії з відбору кандидатів на главу АРМА відкликав підпис за переможницю

Член конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Дмитро Остапенко відкликав свій підпис за переможницю конкурсу Олену Думу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Зваживши всі "за" і "проти", я відкликаю свій голос за Олену Думу і сьогодні мною було ініційоване проведення позачергового засідання конкурсної комісії з обрання Голови АРМА, на якому я зроблю відповідну заяву", - зазначив він.

За словами Остапенка, до цього рішення його спонукало дві причини.

"Я відкликаю свій голос з мотивів відсутності у мене на момент голосування повної інформації щодо кандидата, яка має вирішальне для мене значення та яка мене приголомшила", - зазначив Остапенко.

Окрім того, на його думку, було порушено процедуру голосування.

"Після проведення першого "рейтингового" етапу, де кожен з членів комісії мав можливість віддати декілька голосів за декількох кандидатів, не було проведено другий "вирішальний" етап, де кожен мав віддати один голос за одного з кандидатів, що набрав найбільшу кількість голосів", - наголосив він.

Остапенко закликав комісію найближчим часом провести засідання з метою розв'язання цих питань та визначитися із результатами голосування у належний спосіб в межах належної правової процедури.

Нагадуємо:

28 червня, після оприлюднення інформації про те, що Олена Дума визначена переможницею конкурсу серед кандидатів на посаду голова АРМА, вибухнув скандал щодо фактів її біографії.

Окремі експерти та представники громадянського суспільства звернули увагу, що досвід Олени Думи не повʼязаний з роботою у сфері, дотичній до кримінальної юстиції, а також не повʼязаний з управлінням чи розшуком активів.

Експерти поставили під сумнів, що Думі вдавалося суміщати керівництво та участь у діяльності громадських організацій з державною службою.

Її також звинуватили у політичній заангажованості та ймовірних ділових контактах з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з Росією.

Крім того, 4 роки тому майбутня очільниця АРМА брала безпосередню участь у спробах дискредитації нинішнього президента США. Зокрема, їй дорікають в участі в спільній пресконференції з Семом Кісліним — фінансовим донором Рудольфа Джуліані.

31 березня 2022 року, коли конкурсна комісія оголосила імена кандидатів на посаду голови АРМА, які за результатами тестування пройшли до наступних етапів конкурсу, Олена Дума тоді увійшла до трійки лідерів, набравши 80 балів. Стільки ж балів набрав тимчасово виконуючий обов'язки голови АРМА Дмитро Жоравович. Крім того, 80 балів набрав адвокат, який до 21 жовтня 2022 року був керівником Департаменту управління корпоративних прав ФДМУ, Костянтин Ткаченко.