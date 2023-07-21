В Раде зарегистрировали законопроект об увольнении главы АРМА при определенном условии

В Верховной Раде 20 июля зарегистрировали законопроект № 9515, который обязывает Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) открыть реестр арестованных активов, а в случае его неоткрытия предусматривает увольнение главы АРМА.

Об этом сообщает проект Trap Aggressor аналитического центра StateWatch со ссылкой на сайт Рады и информацию от главы Антикоррупционного комитета ВРУ Анастасии Радиной.

Согласно тексту нового законопроекта, предлагается ежегодное проведение независимой внешней оценки эффективности деятельности АРМА Комиссией по проведению оценки. Такая Комиссия образуется Кабмином в составе шести человек:

представитель от руководителя Госслужбы финмониторинга;

представитель от Генпрокурора;

представитель от директора НАБУ;

три человека, определенные Кабмином на основании предложений международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних трех лет до проведения оценки предоставляли Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции, уголовной юстиции или выявления, розыска и управления активами.

По результатам проведения оценки Комиссия должна подготовить заключение о результатах такой оценки, которое направляет в Кабмин.

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Среди прочего законопроект обязывает Агентство до 1 декабря 2023 года обеспечить открытый круглосуточный доступ ко всем данным Реестра арестованных активов, кроме определенных данных, которые не могут быть разглашены, а также подать в КМУ отчет о состоянии функционирования реестра.

"Законопроект № 9515 должен положить конец сокрытию должностными лицами АРМА информации о стоимости арестованных российских активов в Украине и кто на них зарабатывает во время войны.

Важным является положение, предусматривающее досрочное прекращение полномочий Председателя АРМА в соответствии с решением Кабинета Министров Украины в случае выявления несоответствия функционирования реестра требованиям этого законопроекта, в частности относительно открытости его данных", - говорят в Trap Aggressor.

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Ранее, несмотря на сокрушительную критику странами G7 и представителей антикоррупционных ОО конкурса отбора главы АРМА, 30 июня Кабмин назначил Елену Думу новой руководительницей Агентства.

В начале 2023 года задолго до назначения Думы в АРМА отказались отчитаться о результатах управления российскими активами, ссылаясь на необходимость "применения значительных интеллектуальных усилий", добавили в Trap Aggressor.

Законопроект № 9515 от 20 июля был инициирован народными депутатами из Антикоррупционного комитета Анастасией Радиной, Алексеем Жмеренецким, Ярославом Юрчишиным и Викторией Сюмар.

Экономическая правда