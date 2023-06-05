БЕБ викрило посадовців Гостомельської адміністрації у привласненні 5 мільйонів

У Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявили про викриття схеми привласнення бюджетних коштів посадовцями Гостомельської селищної військової адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Встановлено, що службові особи Гостомельської селищної військової адміністрації у період 2022-2023 років уклали низку договорів на проведення робіт з усунення аварій в житловому фонді, які виникли внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією РФ проти України та облаштування укриттів. Виявилось, що договори укладались із підконтрольними суб’єктами господарської діяльності за завищеними цінами.

Слідчі з’ясували, що фактичні будівельні роботи були виконані не в повному обсязі, а окремі роботи були взагалі здійснені силами комунальників. Про це свідчать акти виконаних робіт", - йдеться у повідомленні.

За даними БЕБ, надалі кошти, отримані злочинним шляхом, підприємства переможці закупівель перераховували на рахунки фіктивних підприємств, офіси яких розташовані у Вінниці, а пізніше переводили їх у готівку.

За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить понад 5 млн гривень, додали в Бюро.

Зазначається, що детективи БЕБ провели обшуки в будівлях військової адміністрації та ЖКГ, а також в офісних приміщеннях, де розташовувались фіктивні підприємства.

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"За результатами обшуків вилучено первинні фінансово господарські документи, чорнові записи та флеш-накопичувачі де зберігалась інформація щодо протиправної діяльності.

Вилучені документи направлені до експертної установи для проведення будівельно-технічної та економічної експертиз з метою встановлення фактичних збитків завданих державі", - заявили в Бюро.

Триває досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Фігурантам загрожує позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Перед цим у Bihus.Info повідомили, що інформація про проплати Гостомельської селищної військової адміністрації зникла з держпорталу публічних фінансів після того, як журналісти виявили серед контрагентів низку підставних отримувачів коштів.

Йдеться про виконання робіт по відбудові селища - журналісти з'ясували, що за левову частку робіт кошти з бюджету отримували фізичні особи-підприємці, які насправді цим не займалися.

У Bihus.Info встановили, що щонайменше один з "підрядників" взагалі постійно проживає в тимчасово окупованому Донецьку і, за інформацією з соціальних мереж, раніше долучався до надання допомоги окупантам.

"Підряди ці підставні особи отримували не на конкурсній основі, чиновники підписували з ними прямі договори. Але у самій селищній військовій адміністрації журналістам заявили, що тут не перевіряли підприємців перед укладанням договорів і що ті нібито приходили і пропонували свої послуги за власною ініціативою.

На наступний день після розмови з посадовцями з держпорталу, де міститься інформація про використання бюджетних коштів, зникли взагалі всі дані про проплати селищної адміністрації", - йдеться у матеріалі.

Загалом журналісти звернули увагу на щонайменше одинадцять підозрілих ФОПів та фірм.

У Гостомельській селищній військовій адміністрації виданню пояснили свої дії наслідками повномасштабної війни та необхідністю проводити закупівлі швидко. І заявили, що перевірка підрядників не є частиною їхніх обов’язків.

Економічна правда