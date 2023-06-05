БЭБ разоблачило чиновников Гостомельской администрации в присвоении 5 миллионов

В Бюро экономической безопасности (БЭБ) заявили о разоблачении схемы присвоения бюджетных средств должностными лицами Гостомельской поселковой военной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Установлено, что должностные лица Гостомельской поселковой военной администрации в период 2022-2023 годов заключили ряд договоров на проведение работ по устранению аварий в жилом фонде, которые возникли в результате боевых действий, вызванных военной агрессией РФ против Украины и обустройства укрытий. Оказалось, что договоры заключались с подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности по завышенным ценам.

Следователи выяснили, что фактические строительные работы были выполнены не в полном объеме, а отдельные работы были вообще осуществлены силами коммунальщиков. Об этом свидетельствуют акты выполненных работ", - говорится в сообщении.

По данным БЭБ, в дальнейшем средства, полученные преступным путем, предприятия победители закупок перечисляли на счета фиктивных предприятий, офисы которых расположены в Виннице, а позже переводили их в наличные.

По предварительным подсчетам, сумма нанесенного государству ущерба составляет более 5 млн гривен, добавили в Бюро.

Отмечается, что детективы БЭБ провели обыски в зданиях военной администрации и ЖКХ, а также в офисных помещениях, где располагались фиктивные предприятия.

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"По результатам обысков изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи и флэш-накопители где хранилась информация о противоправной деятельности.

Изъятые документы направлены в экспертное учреждение для проведения строительно-технической и экономической экспертиз с целью установления фактических убытков, нанесенных государству", - заявили в Бюро.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Перед этим в Bihus.Info сообщили, что информация о проплатах Гостомельской поселковой военной администрации исчезла с госпортала публичных финансов после того, как журналисты обнаружили среди контрагентов ряд подставных получателей средств.

Речь идет о выполнении работ по восстановлению поселка - журналисты выяснили, что за львиную долю работ средства из бюджета получали физические лица-предприниматели, которые на самом деле этим не занимались.

В Bihus.Info установили, что по меньшей мере один из "подрядчиков" вообще постоянно проживает во временно оккупированном Донецке и, по информации из социальных сетей, ранее участвовал в оказании помощи оккупантам.

"Подряды эти подставные лица получали не на конкурсной основе, чиновники подписывали с ними прямые договоры. Но в самой поселковой военной администрации журналистам заявили, что здесь не проверяли предпринимателей перед заключением договоров.

На следующий день после разговора с чиновниками с госпортала, где содержится информация об использовании бюджетных средств, исчезли вообще все данные о проплатах поселковой администрации", - говорится в материале.

В общем журналисты обратили внимание на по меньшей мере одиннадцать подозрительных ФЛП и фирм.

В Гостомельской поселковой военной администрации изданию объяснили свои действия последствиями полномасштабной войны и необходимостью проводить закупки быстро. И заявили, что проверка подрядчиков не является частью их обязанностей.

Экономическая правда