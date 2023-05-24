Несплата податків в "Укртатнафті": компанія переказала до бюджету понад 1,2 мільярда

Після початку розслідування СБУ та БЕБ щодо корупційних схем ексменеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта", остання перерахувала до бюджету понад 1,2 мільярда гривень несплачених колишніми власниками податків.

Про це повідомляють пресслужба СБУ та БЕБ.

У БЕБ зазначили, що левова частка поповнення бюджету становить сплата акцизного податку в межах кримінального провадження про несплату податків посадовими особами "Укртатнафти" - понад 1,2 млрд грн.

Компанія переказали кошти до бюджету декількома платежами.

У СБУ нагадали, що за цим фактом ухилення від сплати податків підозру отримав колишній директор компанії, який наразі перебуває під вартою.

Також раніше правоохоронці викрили керівництво Укртатнафти на привласненні нафтопродуктів на загальну суму понад 2 млрд грн.

Повернуті кошти спрямують для забезпечення потреб Сил оборони.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадуємо:

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому директору "Укртатнафти", який перебуває під вартою, в ухиленні від сплати ще 687 мільйонів гривень податків. Компанія додатково перерахує в бюджет несплачені кошти.

Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Економічна правда