Директорку столичного ТРЦ "Гулівер" підозрюють в ухиленні від сплати податків на 145 мільйонів

Детективи БЕБ повідомили про підозру генеральній директорці товариства, яке є власником одного з найбільших офісних та торгівельно-розважальних центрів Києва, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

У БЕБ не називають імені підозрюваної та те, про який ТРЦ йдеться, але, за даними Forbes і "Інтерфакс-Україна", йдеться про компанію - власника ТРЦ "Гулівер", ТОВ "Три О", та його керівницю Ірину Круппу.

"Правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років, дирекція торгівельного центру уклала низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками "фіктивності" та "транзитності", на отримання різноманітних послуг та придбання матеріальних цінностей тощо.

Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. Таким чином товариству - власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн та вивести їх у готівку", - йдеться у повідомленні БЕБ.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу, додали в Бюро.

У пресслужбі ТРЦ "Гулівер" підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили, що йдеться про їхній торговельний центр - юристи готують коментар із позицією компанії.

Екномічна правда