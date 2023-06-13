9 мільярдів зі "Сбербанку РФ" не потрапили до бюджету. На них заробляє приватна компанія

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), що знаходились в активах ліквідованого "МР Банк" (раніше – "Сбербанк Росії") на загальну суму 9 млрд грн арештовані та заблоковані в ТОВ "Інвестиційний капітал Україна" (ICU) та банку "Авангард". Останні користуються ними для отримання доходу.

Про це повідомляє видання ZN, журналіст Євген Плінський.

ЕП наводить викладену в матеріалах хронологію.

25 лютого 2022 року, другий день великої війни – Національний банк приймає рішення відкликати ліцензії та ліквідувати банки, що перебувають під контролем РФ. Серед них і "МР Банк" – колишній "Сбєрбанк Росії", яким володів уряд країни-агресора.

На момент прийняття цього рішення високоліквідні активи "МР Банк" становили 26,9 млрд грн, з яких 9 млрд грн – ОВДП. Облігації обліковувались на рахунках ліквідованого банку відкритих в депозитарній установі ICU та банку "Авангард".

Погашення згаданих ОВДП Міністерством фінансів мало відбутись до кінця березня того ж року.

Ліквідовані банки передаються в управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

3 березня парламент приймає закон, який дозволяє примусове вилучення в Україні об'єктів, що належать РФ та її резидентам. В травні рішенням РНБО повноваження з вилучення покладуть на уряд, НБУ та ФГВФО.

13 вересня уряд приймає рішення про передачу активів "МР Банк" до "Національного фонду інвестицій", на якого раніше поклали функції тимчасового керуючого вилученими в росіян активами. З цієї дати всі активи банку стали державними.

Але за кілька днів до того, як ФГВФО мав передати ОВДП та кошти, у вигляді виплаченого доходу на них – 27 вересня компанія ICU повідомила про накладення арешту на ці активи Подільським судом Києва.

З ухвали суду стало відомо, що 14 березня Подільська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти посадових осіб "МБ Банку", за фактом того, що його власником з 2001 року є російська влада, яка прагне насильницьким способом повалити конституційний лад.

Через цей факт прокурор Олексюк В.С. попросив суддю Анохіна А.М. накласти арешт на майно банку, що знаходиться на рахунку в ICU та банку "Авангард". І суддя задовольнив клопотання прокурора.

Таким чином арештовані активи на 9 млрд грн не потрапили до державного фонду, а залишаються заблокованими в ICU та банку "Авангард". І як встановили журналісти, останні отримують дохід від цих коштів.

За їх даними виплачені відсотки на ці облігації (за різними оцінками від 850 млн грн до 949 млн грн) "Авангард" розміщує в депозитні сертифікати. Дохідність останніх перевищує 20% річних.

ТОВ "Інвестиційний капітал Україна" та банк "Авангард" належать Макару Пасенюку та Костянтину Стеценко. До 2014 року третім співвласником цих організацій була Валерія Гонтарева.

Читайте також: Недоторканні торговці. Хто і як допомагав "сім'ї" грабувати держбанки