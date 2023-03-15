Raiffeisen Bank обговорює схему обміну активами зі Сбєрбанком – ЗМІ

Керівництво австрійського Raiffeisen Bank International обговорювало можливу схему обміну активами з російським Сбєрбанком, щоб отримати суму виручки, яку RBI отримав у Росії 2022 року і не може вивести через обмеження російської влади.

Про це пише австрійське видання Falter із посиланням на "конфіденційний" документ із засідання правління RBI.

Сбєрбанк перебуває під санкціями, і частина його активів, зі свого боку, заморожена європейською владою.

За даними видання, керівництво Raiffeisen Bank International обговорювало ідею передання дивідендів, належних від його російського бізнесу, Сбєрбанку в обмін на активи його європейської "дочки", Sberbank Europe, яка зареєстрована в Австрії.

При цьому, за даними газети, йдеться про вартість активів приблизно €2 млрд - стільки становив чистий прибуток Райффайзенбанку в Росії торік.

Сбєрбанк може отримати або ці гроші, або повністю "дочку" Raiffeisen Bank International у Білорусі - "Пріорбанк", загальна сума балансу якого становить теж близько €2 млрд, пише Falter.

"Сбєрбанк Росії отримує право вимоги дивідендів і/або субординовані кредити від RBI або, альтернативно, Райффайзен Банк Білорусь", - цитує Falter документ із засідання правління.

Усередині RBI секретний план отримав кодову назву "Проєкт Червоний птах" (Project Red Bird), пише Falter.

За планом, RBI не отримає активи Sberbank Europe безпосередньо в обмін на дивіденди, що застрягли: для цього створять компанію-посередника Red Bird, якій Сбєрбанк передає 100% своєї частки в Sberbank Europe і всі активи та зобов'язання.

Необхідність використання посередника газета пов'язує з увагою Мінфіну США до RBI: Red Bird відведе юридичні та економічні ризики від Raiffeisen Bank International і передасть йому доходи від продажу активів Sberbank Europe, йдеться у статті.

Оскільки Сбєрбанк перебуває під санкціями, транзакції з ним сильно обмежені, і правління RBI вимагає, щоб підсанкційні банки "ні прямо, ні побічно" не отримали вигоду.

RBI у відповідь на запит Falter повідомив, що банк дотримується всіх санкцій, а будь-які угоди заздалегідь узгоджуватимуть із владою і здійснюватимуть тільки за наявності всіх дозволів.

Можливість структури угоди, про яку дізналося видання, є лише "теоретичними міркуваннями": немає ні угоди, ні конкретних кроків щодо реалізації, заявила прес-секретар банку.

Нагадаємо:

Російська "дочка" австрійського "Райффайзен Банк Інтернаціональ", який продовжує працювати в РФ, у 2022 заплатила до російського бюджету 559 млн євро, що у 4,8 раза більше, ніж за весь 2021 рік.

Санкційний орган США розпочав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через його представництво у РФ, яке відіграє важливу роль в економіці держави-терориста.