Банки держави-агресора більше не працюватимуть в Україні – НБУ

Нацбанк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Йдеться про АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК"), який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

"Коли наша армія самовіддано і хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії, ми в центральному банку не можемо дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців", – заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У НБУ додали, що РФ є акціонером та власником 50,000000004427% статутного капіталу ПАТ "Сбєрбанк Росії" (Sberbank of Russia) та 100% статутного капіталу Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

"Отже, їхні українські дочірні банки перебувають під опосередкованим контролем Росії та її керівництва.

Право приймати такі рішення Правлінню Національного банку надає постанова від 24 лютого 2022 року № 19 "Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану", - пояснили в Нацбанку.

Такий крок ухвалено Правлінням Національного банку одностайно і затверджено рішеннями від 25 лютого 2022 року № 90-рш/БТ "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"" та № 91-рш/БТ "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК"".

НБУ нагадує, що у 2017 році рішенням РНБО на АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (колишня назва АТ "СБЕРБАНК") та ПАТ "Промінвестбанк" були накладені санкції для запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов’язаних з банком осіб, зокрема материнських структур.

Економічна правда