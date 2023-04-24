Російський Сбербанк запускає конкурента ChatGPT GigaChat

Російський Сбербанк заявив, що випустив технологію під назвою GigaChat як суперника ChatGPT, спочатку в режимі тестування лише за запрошеннями - таким чином банк приєднався до гонки чат-ботів зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє Reuters.

Сбербанк зазначив, що GigaChat відрізняє його здатність спілкуватися російською більш інтелектуально, ніж інші іноземні нейронні мережі.

Найбільший російський банк вклав значні кошти в технології в останні роки, намагаючись зменшити залежність країни від імпорту, який став критично важливим, оскільки західні країни скоротили експорт до Росії та запровадили санкції через вторгнення РФ в Україну.

Нагадуємо:

Мільярдер Ілон Маск хоче запустити платформу штучного інтелекту, яку він називає "TruthGPT", щоб кинути виклик таким чатботам як ChatGPT від OpenAI та Bard від Google.