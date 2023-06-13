9 миллиардов из "Сбербанка РФ" не попали в бюджет. На них зарабатывает частная компания

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые находились в активах ликвидированного "МР Банк" (ранее - "Сбербанк России") на общую сумму 9 млрд грн арестованы и заблокированы в ООО "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) и банке "Авангард". Последние пользуются ими для получения дохода.

Об этом сообщает издание ZN, журналист Евгений Плинский.

ЭП приводит изложенную в материалах хронологию.

25 февраля 2022 года, второй день большой войны - Национальный банк принимает решение отозвать лицензии и ликвидировать банки, находящиеся под контролем РФ. Среди них и "МР Банк" - бывший "Сбербанк России", которым владело правительство страны-агрессора.

На момент принятия этого решения высоколиквидные активы "МР Банк" составляли 26,9 млрд грн, из которых 9 млрд грн - ОВГЗ. Облигации учитывались на счетах ликвидируемого банка открытых в депозитарном учреждении ICU и банке "Авангард".

Погашение упомянутых ОВГЗ Министерством финансов должно было состояться до конца марта того же года.

Ликвидированные банки передаются в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

3 марта парламент принимает закон, который разрешает принудительное изъятие в Украине объектов, принадлежащих РФ и ее резидентам. В мае решением СНБО полномочия по изъятию возложат на правительство, НБУ и ФГВФЛ.

13 сентября правительство принимает решение о передаче активов "МР Банк" в "Национальный фонд инвестиций", на который ранее возложили функции временного управляющего изъятыми у россиян активами. С этой даты все активы банка стали государственными.

Но за несколько дней до того, как ФГВФЛ должен был передать ОВГЗ и средства в виде выплаченного дохода на них - 27 сентября - компания ICU сообщила о наложении ареста на эти активы Подольским судом Киева.

Из постановления суда стало известно, что 14 марта Подольская окружная прокуратура открыла уголовное производство против должностных лиц "МБ Банка", по факту того, что его владельцем с 2001 года является российская власть, которая стремится насильственным способом свергнуть конституционный строй.

Из-за этого факта прокурор Олексюк В.С. попросил судью Анохина А.М. наложить арест на имущество банка, находящееся на счете в ICU и банке "Авангард". И судья удовлетворил ходатайство прокурора.

Таким образом арестованные активы на 9 млрд грн не попали в государственный фонд, а остаются заблокированными в ICU и банке "Авангард". И как установили журналисты, последние получают доход от этих средств.

По их данным выплаченные проценты на эти облигации (по разным оценкам от 850 млн грн до 949 млн грн) "Авангард" размещает в депозитные сертификаты. Доходность последних превышает 20% годовых.

ООО "Инвестиционный капитал Украина" и банк "Авангард" принадлежат Макару Пасенюку и Константину Стеценко. До 2014 года третьим совладельцем этих организаций была Валерия Гонтарева.

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