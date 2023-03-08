Мінфін США зняв обмеження з колишньої "дочки" Сбербанку в Казахстані: причина

Міністерство фінансів США заявило про зміни в обмежувальних спискках: з-під санкцій було виведено колишню "дочку" російського Сбербанку в Казахстані, новим власником якої є казахстанський держхолдинг "Байтерек".

Про це повідомляється на сайті відомства.

Зі списку виключили Bereke Bank - колишню дочірню компанію російського підсанкційного Сбербанку в Казахстані. У 1993 - 2006 роках фінустанова мала назву "Тексакабанк", після купівлі Сбербанком на початку 2007 року була перейменована в "Сбербанк Казахстан".

Цю назву компанія мала до продажу казахстанському держхолдингу "Байтерек" у 2022 році. 21 вересня 2022 року банк завершив перереєстрацію і став називатися Bereke Bank.

Новий власник компанії раніше надсилав запит до Мінфіну США про зняття санкцій, оскільки та вже не контролюється російським банком, пише "Коммерсантъ".

Сбербанк потрапив під блокуючі санкції США у квітні 2022 року.

Економічна правда