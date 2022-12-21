Уряд призначив тимчасового очільника Держкосмосу

Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державного космічного агентства України на Володимира Беня.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 20 грудня, повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

"Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державного космічного агентства України на Беня Володимира Петровича (першого заступника Голови ДКА)", - написав Мельничук.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на засіданні 9 грудня звільнив Володимира Тафтая з посади голови Державного космічного агентства.

Тафтай очолював Агентство з лютого 2021 року, коли був призначений на цю посаду за "карантинною" процедурою поза конкурсом. Згодом, у серпні того ж року, уряд перепризначив Володимира Тафтая головою Державного космічного агентства за результатами конкурсу.

Економічна правда