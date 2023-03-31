Аерокосмічна компанія Virgin Orbit Бренсона звільняє майже весь персонал: причини

Аерокосмічна компанія Virgin Orbit британського мільярдера Річарда Бренсона припиняє свою діяльність "в осяжному майбутньому" після того, як не змогла знайти джерела фінансування.

Про це пише CNBC із посиланням на аудіозапис виступу гендиректора Virgin Orbit Дена Харта на загальних зборах компанії 30 березня.

Зазначається, що компанія звільнить змушена скоротити весь штат, залишивши лише 100 осіб. Водночас, згідно з поданою в SEC заявою, Virgin Orbit скоротить 675 осіб - 85% від усіх співробітників.

"На жаль, ми не змогли забезпечити фінансування, щоб забезпечити чіткий шлях для цієї компанії", - сказав Харт.

"У нас немає іншого вибору, окрім як впровадити негайні, драматичні та надзвичайно болючі зміни", - визнав гендиректор компанії. Він додав, що це буде "напевно, найважче, що ми коли-небудь робили в моєму житті".

"Ця компанія, ця команда - всі ви - дуже багато значать для мене. І я не припиняв і не припиню підтримувати вас, незалежно від того, чи ви тут, чи деінде", - сказав Харт.

За його словами, Virgin Orbit "надасть вихідну допомогу кожному співробітнику, який звільняється", з грошовою виплатою, продовженням пільг і підтримкою в пошуку нової посади.

Харт надає співробітникам компанії короткі щоденні новини з понеділка, коли Virgin Orbit в останню хвилину відклала заплановану нараду з усіма учасниками.

На вихідних переговори про угоду з кількома інвесторами на пізній стадії провалилися, але в понеділок Харт повідомив співробітникам, що "дуже динамічні" інвестиційні дискусії тривають.

Virgin Orbit розробила систему, яка використовує модифікований літак 747 для відправки супутників у космос, скидаючи ракету з-під крила літака посеред польоту. Але остання місія компанії зазнала невдачі під час польоту: проблема під час запуску призвела до того, що ракета не досягла орбіти і впала в океан.

Компанія була однією з небагатьох американських ракетних компаній, які успішно досягли орбіти за допомогою приватно розробленої ракети-носія. З 2020 року вона запустила шість місій, чотири з яких були успішними, а дві - невдалими.

Протягом кількох місяців компанія шукає нові кошти, оскільки її мажоритарний власник Річард Бренсон не бажає надалі фінансувати компанію.

Virgin Orbit була виділена з Virgin Galactic Бренсона в 2017 році, і мільярдер є її найбільшим акціонером, володіючи 75% акцій. Другий найбільший пакет акцій - 18% - належить еміратському суверенному фонду Mubadala.

Екоонмічна правда