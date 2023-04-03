В NASA объявили состав экипажа окололунной миссии Artemis-2

Американское космическое агентство NASA и Канадское космическое агентство (CSA) объявили имена четырех астронавтов, которые в 2024 году облетят Луну в рамках миссии Artemis-2 ("Артемида-2").

Об этом сообщается на сайте NASA.

Так, в состав миссии вошли трое американцев - Кристина Кох, Виктор Гловер и Рид Вайсмен, а также канадец Джереми Хансен.

Слева направо: Кристина Кох, Рид Уайсмен (сидит), Виктор Гловер и Джереми Хансен NASA

Командир - Рид Вайсмен, пилот - Виктор Гловер, специалисты миссии - Кристина Кох и Джереми Хансен.

Для Вайсмена это будет второй полет в космос, ранее он работал бортинженером на борту Международной станции в Экспедиции 41 с мая по ноябрь 2014 года. Вайсмен провел в космосе более 165 дней, в том числе почти 13 часов в качестве ведущего космонавта во время двух выходов за пределы орбитального комплекса. Занимал должность руководителя Офиса астронавтов с декабря 2020 года по ноябрь 2022 года.

"Эта миссия станет вторым космическим полетом Виктора Гловера, который до этого был пилотом экипажа SpaceX Crew-1 NASA, приземлившегося 2 мая 2021 года после 168 дней пребывания в космосе. Как бортинженер на борту космической станции во время Экспедиции 64 он участвовал в научных исследованиях, демонстрации технологий и в четырех выходах в открытый космос.

Кох также совершит свой второй полет в космос в рамках миссии "Артемида 2". Она работала бортинженером на борту космической станции в экспедициях 59, 60 и 61. Кох установила рекорд самого длинного одиночного космического полета женщины, проведя в космосе 328 дней, и участвовала в первом женском выходе в открытый космос", - добавили в NASA.

Представитель Канады Хансен совершит свой первый полет в космос.

"Полковник Вооруженных сил Канады и бывший пилот-истребитель, Хансен получил степень бакалавра по космическим наукам в Королевском военном колледже Канады в Кингстоне, Онтарио, и степень магистра наук по физике в том же заведении в 2000 году, где он исследовал спутниковое слежение.

В 2017 году стал первым канадцем, которому доверили возглавить класс астронавтов NASA, руководя подготовкой кандидатов в астронавты из Соединенных Штатов и Канады", - говорится в сообщении.

В NASA отметили, что четверо астронавтов станут первыми людьми, которые совершат полет к Луне более чем за 50 лет. Кроме того, в экипаж лунной миссии впервые войдут женщина, афроамериканец и канадец.

Полет к Луне состоится не раньше ноября 2024 года. Ожидается, что миссия "Артемида-2" продлится десять дней.

После запуска вторая ступень космической ракеты-носителя SLS (Space Launch System) выведет космический корабль "Орион" на эллиптическую орбиту, которая пройдет на высоте до 2900 километров над Землей, пишет The New York Times. Затем "Орион" приблизится к Луне, но не станет выходить на ее орбиту, а вместо этого, используя лунную гравитацию, вернется на Землю.

В декабре 2022 года завершилась миссия "Артемида-1", в ходе которой корабль "Орион" в тестовом беспилотном режиме совершил полет к Луне, провел на ее орбите несколько недель и вернулся на Землю.

При этом не ранее 2025 года состоится миссия "Артемида-3", во время которой астронавты планируют высадиться на поверхности Луны.

Экономическая правда