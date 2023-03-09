На кону 18 мільярдів євро: Мінфін просить прискорити корпоративну реформу в Операторі ГТС

Мінфін підтримує проведення корпоративної реформи в Операторі ГТС України та просить Міненерго прискорити її, оскільки це є необхідною умовою отримання Україною мікрофінансової допомоги від ЄС на суму до 18 млрд євро.

Про це йдеться у листі Мінфіну до Міненерго, Оператора ГТС та АТ "Магістральні газопроводи України", який є у розпорядженні ЕП.

"...Відповідно до умов, необхідних для залучення чергових траншів за новою масштабною програмою макрофінансової допомоги ЄС згідно із Меморанудомом про взаєморозуміння між Україною як позичальником та ЄС як кредитором щодо інструменту надання підтримки Україні на 2023 рік (марофінансова допомога +) на суму до 18 млрд євро, підписаного 16.01.2023, передбачено запуск корпоративної реструктуризації Оператора ГТС відповідно до узгодженої цільової моделі (ІІІ квартал 2023 року)", - йдеться у листі.

У зв'язку з цим Мінфін заявляє, що Міненерго слід прискорити "вжиття заходів щодо реалізації корпоративної реформи Оператора ГТС відповідно до умов Меморандуму.

Йдеться про запровадження однорівневої моделі корпоративного управління Оператора ГТС шляхом передачі частки Оператора ГТС в управління безпосередньо держави в особі Міненерго та подальшого припинення АТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ), а також призначення незалежної наглядової ради та правління.

"Існуюча криза корпоративного управління в МГУ є унікальною можливістю провести реформу корпоративного управління, на якій наполягають Світовий Банк і Секретаріат Енергетичного Співробітництва.

З моєї точки зору, потрібно слідувати порядку проведення реформи і почати зі створення наглядової ради в ОГТСУ, яка вже потім має провести відкритий конкурс і вибрати правління Оператора ГТС", - заявив у коментарі ЕП ексгендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон.

Нагадаємо:

Раніше "Європейська правда" оприлюднила умови, які Європейський Союз (ЄС) висунув Україні для отримання пакету макрофінансової допомоги у 2023 році.

Щодо держпідприємств, Меморандум про взаєморозуміння накладає на Україну наступні зобов'язання: обрати наглядову раду "Нафтогазу" до березня 2023 року; розпочати корпоративну реструктуризацію "Оператора газотранспортної системи України" ("ОГТСУ") відповідно до узгодженої цільової моделі до червня 2023 року.

4 жовтня 2022 року Секретаріат Енергетичного Співтовариства направив листа прем'єр-міністру Денису Шмигалю та міністру енергетики Герману Галущенку, в якому закликав уряд негайно здійснити такі ключові кроки для реалізації плану дій з корпоративного управління "ОГТСУ":

передати "ОГТСУ" у власність від "МГУ" до Міністерства енергетики;

прийняти новий статут "ОГТСУ", що передбачає створення незалежної наглядової ради в "ОГТСУ";

провести конкурсний відбір членів наглядової ради "ОГТСУ";

сформувати правління, яке буде обрано та призначено наглядовою радою "ОГТСУ", після створення такої ради.

Наглядова рада "МГУ" 25 листопада 2022 року оголосила про початок конкурсного відбору на посаду гендиректора "ОГТСУ". Додаткової інформації, зокрема, скільки кандидатів подали заявки та коли буде завершено відбір, не оприлюднювалося.

Економічна правда