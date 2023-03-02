У лютому до бюджету надійшло понад 130 мільярдів: скільки надали партнери
Четвер, 2 березня 2023, 13:28 -
У лютому до загального фонду державного бюджету надійшло 132,2 мільярди гривень.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну з посиланням на дані Держказначейства.
Основні надходження були отримані за рахунок:
- ПДВ із ввезених на митну територію України товарів – 27,1 млрд грн;
- ПДВ з вироблених в Україні товарів – 15,1 млрд грн (зібрано 21,7 млрд, відшкодовано – 6,6 млрд грн);
- податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 13,0 млрд грн;
- податку на прибуток підприємств – 7,4 млрд грн;
- акцизного податку – 7,0 млрд грн;
- рентної плати за користування надрами – 2,7 млрд грн;
- ввізного та вивізного мита – 2,3 млрд грн.
Також за лютий 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 51,4 млрд грн у вигляді грантів від міжнародних партнерів.
Надходження Єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування становили 36,8 млрд грн.
У цілому до державного бюджету за перші два місяці року надійшло 284,0 млрд грн, у тому числі до загального фонду – 236,6 млрд гривень.
Економічна правда