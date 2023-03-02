У лютому до бюджету надійшло понад 130 мільярдів: скільки надали партнери

У лютому до загального фонду державного бюджету надійшло 132,2 мільярди гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну з посиланням на дані Держказначейства.

Основні надходження були отримані за рахунок:

ПДВ із ввезених на митну територію України товарів – 27,1 млрд грн;

ПДВ з вироблених в Україні товарів – 15,1 млрд грн (зібрано 21,7 млрд, відшкодовано – 6,6 млрд грн);

податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 13,0 млрд грн;

податку на прибуток підприємств – 7,4 млрд грн;

акцизного податку – 7,0 млрд грн;

рентної плати за користування надрами – 2,7 млрд грн;

ввізного та вивізного мита – 2,3 млрд грн.

Також за лютий 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 51,4 млрд грн у вигляді грантів від міжнародних партнерів.

Надходження Єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування становили 36,8 млрд грн.

У цілому до державного бюджету за перші два місяці року надійшло 284,0 млрд грн, у тому числі до загального фонду – 236,6 млрд гривень.

Економічна правда