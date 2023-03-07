Мінфін продав держоблігацій на 16 мільярдів завдяки попиту банків на бенчмарк-ОВДП

Міністерство фінансів у вівторок, 7 березня, розмістило військових облігацій на 16,06 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Telegram.

Так, від розміщення паперів з терміном погашення 1 рік під 18,5% вдалось залучити 62 млн грн.

Облігації з терміном погашення 1,6 року під 19,5% продали на 15 млн грн.

Найбільше - 15,98 млрд грн - залучили від розміщення 2,7-річних бенчмарк-ОВДП - Мінфін задовольнив усі 42 подані заявки, знизивши ставки за цими облігаціями до 19,65% річних з 19,75% минулого тижня.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів у вівторок, 28 лютого, розмістило військових облігацій на 13,8 мільярда гривень.

Нацбанк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів.

Економічна правда