На кону 18 миллиардов евро: Минфин просит ускорить корпоративную реформу в Операторе ГТС

Минфин поддерживает проведение корпоративной реформы в Операторе ГТС Украины и просит Минэнерго ускорить ее, поскольку это является необходимым условием получения Украиной микрофинансовой помощи от ЕС на сумму до 18 млрд евро.

Об этом говорится в письме Минфина к Минэнерго, Оператору ГТС и АО "Магистральные газопроводы Украины", которое есть в распоряжении ЭП.

"...В соответствии с условиями, необходимыми для привлечения очередных траншей по новой масштабной программе макрофинансовой помощи ЕС согласно Меморанудому о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором по инструменту предоставления поддержки Украине на 2023 год (макрофинансовая помощь +) на сумму до 18 млрд евро, подписанного 16.01.2023, предусмотрен запуск корпоративной реструктуризации Оператора ГТС в соответствии с согласованной целевой моделью (III квартал 2023 года)", - говорится в письме.

В связи с этим Минфин заявляет, что Минэнерго следует ускорить "принятие мер по реализации корпоративной реформы Оператора ГТС в соответствии с условиями Меморандума.

Речь идет о введении одноуровневой модели корпоративного управления Оператора ГТС путем передачи доли Оператора ГТС в управление непосредственно государства в лице Минэнерго и дальнейшего прекращения АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), а также назначение независимого наблюдательного совета и правления.

"Существующий кризис корпоративного управления в МГУ является уникальной возможностью провести реформу корпоративного управления, на которой настаивают Всемирный Банк и Секретариат Энергетического Сотрудничества.

С моей точки зрения, нужно следовать порядку проведения реформы и начать с создания наблюдательного совета в ОГТСУ, который уже потом должен провести открытый конкурс и выбрать правление Оператора ГТС", - заявил в комментарии ЭП экс-гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.

Напомним:

Ранее "Европейская правда" обнародовала условия, которые Европейский Союз (ЕС) выдвинул Украине для получения пакета макрофинансовой помощи в 2023 году.

Относительно госпредприятий, Меморандум о взаимопонимании накладывает на Украину следующие обязательства: избрать наблюдательный совет "Нафтогаза" до марта 2023 года; начать корпоративную реструктуризацию "Оператора газотранспортной системы Украины" ("ОГТСУ") в соответствии с согласованной целевой моделью до июня 2023 года.

4 октября 2022 года Секретариат Энергетического Сообщества направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и министру энергетики Герману Галущенко, в котором призвал правительство немедленно осуществить следующие ключевые шаги для реализации плана действий по корпоративному управлению "ОГТСУ":

передать "ОГТСУ" в собственность от "МГУ" в Министерство энергетики;

принять новый устав "ОГТСУ", предусматривающий создание независимого наблюдательного совета в "ОГТСУ";

провести конкурсный отбор членов наблюдательного совета "ОГТСУ";

сформировать правление, которое будет избрано и назначено наблюдательным советом "ОГТСУ", после создания такого совета.

Наблюдательный совет "МГУ" 25 ноября 2022 года объявил о начале конкурсного отбора на должность гендиректора "ОГТСУ". Дополнительной информации, в частности, сколько кандидатов подали заявки и когда будет завершен отбор, не обнародовалось.

Экономическая правда