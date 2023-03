Netflix тестує розширення сервісу ігор на телевізори

Компанія Netflix Inc. працює над тим, щоб вперше вивести свій сервіс відеоігор на телевізори, виходячи за рамки смартфонів і планшетів, що свідчить про її зростаючі амбіції.

Про це пише Bloomberg.

"Код, прихований у додатку Netflix, містить посилання на ігри, які можна грати на телевізорах, що свідчить про те, що такий план у процесі реалізації. У коді також згадується використання телефонів як контролерів для відеоігор", - пише агентство.

"Для гри на телевізорі потрібен контролер. Ви хочете використовувати цей телефон як ігровий контролер?" - йдеться в одному з рядків. Код виявив розробник додатків Стів Мозер, який поділився своїми знахідками з Bloomberg News.

У 2021 році Netflix розпочав свою ігрову діяльність на iPhone, iPad та пристроях Android, випустивши такі ігри, як такі ігри, як Into the Dead 2: Unleashed, Stranger Things 3: The Game і Card Blast.

На пристроях Apple Inc. ігри випускаються окремо через App Store - щоб відповідати вимогам цієї компанії - але вони можуть бути запущені через додаток Netflix і потребують підписки на стримінговий сервіс.

"Ідея полягає в тому, щоб доповнити серіали та фільми Netflix і допомогти утримати клієнтів, оскільки компанія підвищує ціни на підписку. Раніше Netflix вже заявляв, що хоче перенести ігри на додаткові пристрої і працює над створенням більш масштабного хмарного ігрового сервісу, але не називав конкретних термінів", - пише агентство.

Представник Netflix відмовився від коментарів.

Розширення пропозиції на телевізори стало б ключовою віхою, додає Bloomberg.. Зараз Netflix вбудований у багато смарт-телевізорів і доступний на низці платформ, у тому числі на платформах Apple, Amazon.com Inc. і Google Alphabet Inc.

План Netflix з часом запустити хмарний ігровий сервіс потенційно дозволить користувачам транслювати ігри через Інтернет, не встановлюючи їх на пристрої. Такий підхід дозволив би розширити асортимент ігор і перетворив би Netflix на конкурента таких компаній, як Microsoft Corp. і навіть постачальників нехмарних ігрових послуг, таких як Apple Arcade.

