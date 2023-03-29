Кількість резидентів Дія.City досягла 500

Резидентами Дія.City стали вже 500 компаній, серед який і технологічні світові гіганти, й молоді стартапи.

Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

Протягом останнього місяця до Дія.City приєднались:

глобальна ІТ-консалтингова та інжинірингова платформа Avenga з офісами по всьому світу;

український стартап Let's Enhance, який займається розвитком штучного інтелекту;

один з найбільших в Україні платіжних інтернет-сервісів EasyPay.

Федоров зауважив, що також до Дія.City активно долучаються edtech-стартапи Mate Academy, що навчає програмування, Nanit Robot, який розробляє edtech-hardware для дітей та дорослих.

"Дякую резидентам за те, що обирають Україну як місце для розвитку та масштабування. Не бояться втілювати масштабні проєкти, створювати нові робочі місця та підсилювати цифрову економіку держави", - резюмував віцепрем’єр.

Нагадуємо:

Фінська технологічна компанія Nokia приєдналася до Дія.City.