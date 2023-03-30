"Нова пошта" запустила послугу адресного забору у Польщі

Лоігстична компанія "Нова пошта" оголосила про запуск послуги адресного забору у Польщі: відтепер клієнти можуть викликати кур’єра на будь-яку польську адресу, щоб відправити документи або посилки до 30 кг в Україну.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що послуга діє по всій території Польщі, навіть у тих містах, де немає відділень Nova Post. Вартість виклику кур'єра - 43 грн (5 PLN), які оплачуються додатково до послуги доставки.



Щоб замовити адресний забір, потрібно:

Заповнити заявку на сайті https://novapost.pl/pl-uk/international/create-parcel . Оплатити доставку на сайті. Перевірити вміст посилки на наявність заборонених товарів та самостійно запакувати. Кур’єр не перевіряє вміст відправлення. "Але якщо під час перевірки митна служба у посилці виявить заборонені товари, то вони будуть вилучені або вся посилка повернеться відправнику. При цьому усі витрати за повернення сплачує відправник", - пояснили в компанії.

Після оформлення заявки на сайті із відправником зв’яжеться оператор контакт-центру Nova Post для перевірки даних та узгодження дати прибуття кур’єра. Кур'єрська служба працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00, додали в компанії.

Економічна правда