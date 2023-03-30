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Китайську будівельну CSCEC внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Четвер, 30 березня 2023, 20:46 - Анастасія Жарикова

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло будівельну компанію  China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), яка є найбільшим китайським підрядником в Росії до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

В Агентстві зазначили, що CSCEC реалізує масштабні інвестиційні проекти в РФ. 

Дочірня компанія CSCEC ТОВ "Китайстрой" є одним із підрядників ММДЦ "Москва-Сити", ЖК "Балтийская жемчужина", "Бизнес-парк GREENWOOD", ТЦ "Невский Центр Стокманн", Казино Tigre De Cristal, ММДЦ "Башня Федерации" та МФК "Китайский Деловой Центр "Парк Хуамин". А також реалізовувала проєкти "Внутрішньозаводське господарство, встановлення піролізу змішаної сировини" на Амурському газохімічному комплексі та "Музейний та театрально-освітній комплекс" у Владивостоці.

Також "дочка" CSCEC розширює присутність у Росії, виходячи на ринок будівництва житла в Москві, Санкт-Петербурзі та Владивостоку. 

Також компанія має домовленості з Мінбудом РФ та має намір взяти участь у заміні західного будівельного обладнання на китайські аналоги. 

"На жаль, незважаючи на повномасштабне вторгнення держави-терориста в Україну, компанія CSCEC не просто продовжує свою роботу в Росії, а й проводить зустрічі з представниками уряду РФ щодо розширення своєї присутності на будівельному ринку росії, що означає підтримку та спонсорування тероризму", - додали в НАЗК.

Нагадуємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. 

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни компанію Metro Cash & Carry через рішення керівництва компанії продовжувати діяльність в Росії.

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