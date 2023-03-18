"Зернову угоду" продовжено на 120  днів

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков повідомив про продовження зернової ініціативи на 120 днів.

Про це він написав у Twitter.

Кубраков подякував генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, президенту Ердогану, міністру Хулусі Акару та всім партнерам за дотримання домовленостей у продовженні угоди ще на 4 місяці.

#BlackSeaGrainInitiative agreement is extended for 120 days. Grateful to @antonioguterres @UN, President Erdoğan, Minister Hulusi Akar & all our partners for sticking to the agreements. Due our joint efforts, 25M tons of🇺🇦 grain delivered to world markets pic.twitter.com/4bye93iQ7d March 18, 2023

Він додав, що завдяки спільним зусиллям України партнерів на світові ринки поставлено 25 млн тонн українського зерна.

Напередодні російська сторона заявила, що "не заперечує" продовженню зернової ініціативи, яка дозволяє експортувати українське продовольство через море, але лише на 60 днів.

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Нагадаємо:

Україна заявляє, що заявлена Росією можливість продовження зернової ініціативи на 60 днів замість 120 днів суперечить підписаним разом з ООН та Туреччиною документам.

Контракт на експорт українського зерна через контрольоване Росією Чорне море закінчується 18 березня.

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна розпочала онлайн-переговори з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати постачання зерна на світові ринки.

Ініціатива була започаткована за посередництва Організації Об'єднаних Націй та Туреччини в липні минулого року, а в листопаді її було продовжено.

Росія заявила, що погодиться на продовження Чорноморської зернової угоди лише в тому випадку, якщо будуть враховані інтереси її власних сільгоспвиробників.

Економічна правда.