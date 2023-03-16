​10 і 7,5 років в'язниці: ВАКС оголосив вирок у справі про розтрату зерна на 56 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винуватими у розтраті зерна на 56 млн грн колишнього директора та ексначальника елеватора ДП "Луцьке КХП №2".

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що вирок ухвалили судді ВАКС Віктор Ногачевський, Ігор Строгий та Маркіян Галабала.

Так, за версією обвинувачення, ПАТ "Аграрний фонд" (100% акцій належать державі) в листопаді 2013 року передав зерно на відповідальне зберігання до Луцького комбінату хлібопродуктів №2.

"Його тодішній керівник Степан Москвич без отримання дозволу Аграрного фонду відвантажив зерно комерційним структурам, які не оплати його вартість. Відвантаження забезпечив на той момент начальник елеватора Леонід Тимофіюк.

Внаслідок цих дій з елеватора вивезли понад 26 тисяч тон зерна, яке належало ПАТ "Аграрний фонд", що завдало понад 56 млн грн збитків", - йдеться у повідомленні.

Ексдиректору "Луцького КХП №2" Степану Москвичу призначили 10 років ув'язнення, а ексначальнику елеватора Леоніду Тимофіюку - 7,5 років ув'язнення.

"Після відбуття ув'язнення обоє також не зможуть три роки претендувати на посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

За вироком суду, у Москвича конфіскують усе його майно (понад 50 об’єктів нерухомості, корпоративні права 6 юридичних осіб та автомобіль BMW X5), а у Тимофіюка - частину майна", - додали в ЦПК.

При цьому вирок може бути оскаржений протягом 30 днів до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Економічна правда