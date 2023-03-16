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Росія знову вивозить крадене з України зерно через порт Бердянська

Четвер, 16 березня 2023, 20:34 - Анастасія Жарикова

Росіяни продовжують вивозити з України награбоване зерно, використовуючи порт тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В місті Бердянськ Запорізької області, з акваторії морського порту, відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Згідно з дослідженням NASA Harvest РФ вкрала українського зерна щонайменше на 1 млрд доларів. 

Газета Financial Times опублікувала розслідування, де на прикладі одного судна показала, як Росія торгує краденим з території Запорізької області українським зерном.

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Росія Україна війна зерно порт
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