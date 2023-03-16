Росія знову вивозить крадене з України зерно через порт Бердянська
Четвер, 16 березня 2023, 20:34 -
Росіяни продовжують вивозити з України награбоване зерно, використовуючи порт тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"В місті Бердянськ Запорізької області, з акваторії морського порту, відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо:
Згідно з дослідженням NASA Harvest РФ вкрала українського зерна щонайменше на 1 млрд доларів.
Газета Financial Times опублікувала розслідування, де на прикладі одного судна показала, як Росія торгує краденим з території Запорізької області українським зерном.
Читайте також: Бій за "коридор". Чому Росія саботує продовження "зернової угоди" і чого хоче Україна