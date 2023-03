Кубраков: ідея РФ про продовження зернової ініціативи на 60 днів суперечить угоді

Україна заявляє, що заявлена Росією можливість продовження зернової ініціативи на 60 днів замість 120 днів суперечить підписаним разом з ООН та Туреччиною документам.

Про це віцепрем’єр-міністр відновлення Олександр Кубраков написав у Twitter.

Він наголосив, що угода передбачає щонайменше 120 днів продовження, а відтак позиція Росії щодо продовження її лише на 60 днів "суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН".

Кубраков додав, що Україна чекає на офіційну позицію ООН та Туреччини як гарантів ініціативи.

#BlackSeaGrainInitiative agreement involves at least 120 d. of extension, therefore Russia’s position to extend the deal only for 60 d. contradicts the document signed by Turkey & the UN. We’re waiting for the official position of @UN & Turkey as the guarantors of the initiative pic.twitter.com/TPhpaHUdhg