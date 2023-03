"Зерновое соглашение" продлено на 120 дней

Вице-премьер-министр по восстановления Александр Кубраков сообщил о продлении зерновой инициативы на 120 дней.

Об этом он написал в Twitter.

Кубраков поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, президента Эрдогана, министра Хулуси Акара и всех партнеров за соблюдение договоренностей в продлении соглашения еще на полгода.

#BlackSeaGrainInitiative agreement is extended for 120 days. Grateful to @antonioguterres @UN, President Erdoğan, Minister Hulusi Akar & all our partners for sticking to the agreements. Due our joint efforts, 25M tons of🇺🇦 grain delivered to world markets pic.twitter.com/4bye93iQ7d