Платформу OnlyFans зобов'язали сплачувати більше податків у ЄС

Онлайн-платформа OnlyFans, якою користуються переважно секс-працівники, програла у справі щодо сплати податків, яку розглядав Суд Європейського Союзу – він зобов'язав її сплачувати податок на додану вартість з усієї суми, сплаченої підписником, а не лише з 20%-го збору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Суд ЄС у вівторок ухвалив, що з погляду сплати податків OnlyFans є "постачальником послуг" відповідно до Директиви про ПДВ – навіть якщо він і функціонує як платформа-посередник для іншої людини.

Згідно з рішенням, презумпція, згідно з якою платформа несе відповідальність за сплату ПДВ з усього доходу, може бути відкинута, "якщо цей постачальник прямо вказаний як постачальник особою, що підлягає оподаткуванню, і якщо це випливає з договірних угод між сторонами".

Рішення Суду Євросоюзу відповідає ухвалі британського суду, який зобов’язав компанію-власника OnlyFans – Fenix – сплатити до британської податкової служби ПДВ з доходів за 2017-2020 роки. Тоді суд звернувся до Суду ЄС для роз’яснень, адже на момент розгляду позову тривав перехідний період Brexit.

Тепер остаточне рішення у справі ухвалюватиме податкова палата трибуналу першої інстанції Британії.

OnlyFans створив у 2016 році британський підприємець Тімоті Стоклі. Платформа бере з користувачів плату за доступ до контенту авторів і популярна, насамперед, за рахунок розваг для дорослих і еротичного контенту.

Хоча на OnlyFans також продають свої роботи музиканти та художники, платформа найбільш відома завдяки продажу контенту сексуального характеру.

Європейська правда