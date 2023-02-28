Платформу OnlyFans обязали платить больше налогов в ЕС

Онлайн-платформа OnlyFans, которой пользуются преимущественно секс-работники, проиграла в деле по уплате налогов, которое рассматривал Суд Европейского Союза - он обязал ее платить налог на добавленную стоимость со всей суммы, уплаченной подписчиком, а не только с 20%-го сбора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Суд ЕС во вторник постановил, что с точки зрения уплаты налогов OnlyFans является "поставщиком услуг" в соответствии с Директивой о НДС - даже если он и функционирует как платформа-посредник для другого человека.

Согласно решению, презумпция, согласно которой платформа несет ответственность за уплату НДС со всего дохода, может быть отвергнута, "если этот поставщик прямо указан как поставщик лицом, подлежащим налогообложению, и если это следует из договорных соглашений между сторонами".

Решение Суда Евросоюза соответствует постановлению британского суда, который обязал компанию-владельца OnlyFans - Fenix - уплатить в британскую налоговую службу НДС с доходов за 2017-2020 годы. Тогда суд обратился в Суд ЕС для разъяснений, ведь на момент рассмотрения иска продолжался переходный период Brexit.

Теперь окончательное решение по делу будет принимать налоговая палата трибунала первой инстанции Британии.

OnlyFans создал в 2016 году британский предприниматель Тимоти Стокли. Платформа берет с пользователей плату за доступ к контенту авторов и популярна, прежде всего, за счет развлечений для взрослых и эротического контента.