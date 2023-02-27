60% IT-фахівців зберегли заробіток попри блекаути, 2% втратили роботу – дослідження

На 75% опитаних IT-фахівців вплинули вимикання електроенергїі: на 34% - сильно чи дуже сильно, ще 41% відчули через це незначні труднощі.

Про це йдеться у дослідженні DOU.

Зазначається, що лише 25% не торкнулися блекаути: 19% попри відсутність електроенергії вдалося працювати як зазвичай, а у 6% взагалі не зникало світло.

При цьому найсильніше вимикання електроенергії вплинуло на роботу ІТ-фахівців у Сумській області (84% опитаних).

"В Одеській, Миколаївській і Кіровоградській областях це мало вплив на 80% фахівців, у Києві та Дніпрі - на 78%, на Волині - на 77%.

Тим, хто нині мешкає на заході України, пощастило трохи більше: у Чернівецькій і Закарпатській областях вимкнення електроенергії позначилися на роботі 66% фахівців, у Львівській - 69%. Дещо рідше, ніж загалом по Україні, вимикали світло і в Запорізькій області - тут 66% фахівців, яких це торкнулося", - йдеться у повідомленні.

Водночас найменше вимкнення електроенергії зачепило айтівців у Чернігові та області: 19% опитаних сказали, що в них не зникає світло (у самому Чернігові - 27%), свідчать результати дослідження.

"Від розміру населеного пункту, в якому живе фахівець, теж залежала частота й тривалість вимикань електроенергії. У Київській області мешканці сіл менше відчули вплив вимикань (68%), але тому, що готувалися до них, адже тільки у 1% з них не зникало світло.

Схожа ситуація у Житомирській, Івано-Франківській, Сумській і Черкаській областях. У Львівській, Харківській, Вінницькій, Полтавській та в більшості західних областей, навпаки, вимикання менше зачепили фахівців у великих містах, ніж у сільській місцевості.

Вимикання електроенергії в Україні вплинули й на 10% ІТ-фахівців, які через війну опинилися за кордоном, але планують повернутися. Була ускладнена взаємодія з командами та колегами, які працюють в Україні", - пише DOU.

При цьому аеншою мірою вимикання вплинули на тих, хто працює в офісі: 50% з них це зачепило, а 17% відчули сильний чи дуже сильний вплив.

"Фрилансерів і фахівців, які працюють part-time, вимкнення електроенергії торкнулися більше, ніж тих, хто працює повний день, адже перші, як правило, на ремоуті. 50% фрилансерів і 45% тих, хто працює неповний день, сказали, що блекаути сильно або дуже сильно вплинули на їхню роботу, проти 33% фултаймерів", - йдеться у повідомленні.

DOU додає, що 60% опитаних, які зараз живуть в Україні, заявили, що в них не зменшився заробіток чи кількість проєктів через вимикання електроенергії.

Найчастіше про це говорили фахівці з Києва та Львова (63%), серед спеціалізацій - DevOps/SRE (65%), QA (63%) та розробники (61%).

"Не було зменшення доходів чи кількості проєктів у 65% сеньйорів, лідів та архітекторів.

Проте 9% айтівців розповіли, що кількість проєктів і дохід зменшилися суттєво, а 2% - втратили роботу через вимикання світла", - пише видання.

Так, найсильніше блекаути вплинули на фахівців із Сум, Харкова та Полтави (у 16% з них суттєво знизився дохід чи вони втратили роботу), інтернів і джунів (15%), а також HTML-кодерів (31%), фахівців з продажів (22%), сисадмінів і дизайнерів (по 20%).

В опитувані взяли участь 11 587 айтівців, які нині живуть в Україні.

Економічна правда