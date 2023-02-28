Metro Cash & Carry внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни компанію Metro Cash & Carry через рішення керівництва компанії продовжувати діяльність в Росії.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Крім бізнесу в сфері ритейлу, інтереси керівництва компанії тісно пов’язані зі стратегічними галузями російської економіки: нафтогазовою та банківською сферами. А це напряму впливає на підтримку російської військової машини", - пояснюють в Агентстві.

Завдяки журналістським розслідуванням стало відомо, що ключовий акціонер Metro Cash & Carry Даніель Кретинські контролює EP Infrastructure (EPIF), що володіє 49% компанії Eustream - компанії, яка управляє газотранспортною системою, що транспортує російський газ до Центральної та Східної Європи.

"Поки увесь цивілізований світ відмовляється від енергоресурсів держави-терориста, керівництво Metro Cash & Carry демонструє, що співпраця з РФ не лише не буде припинена, а надалі лише посилюватиметься", - додали в НАЗК.

Про це свідчить, зокрема, визнання Metro Cash & Carry прийнятною сплату картками російської платіжної системи "Мір" (проєкт "Сбербанку") та відкриття нової в Росії мережі продуктових магазинів "біля дому" — "Фасоль".

Також Metro Cash & Carry бере участь в "ідеологічних" російських ініціативах.

Зокрема, наприкінці минулого року в інтернеті поширювалась інформація про те, що німецька мережа METRO в росії торгує "кувалдами Вагнера", які стали популярними в РФ після публікацій жорстоких відео про начебто страту бійців ПВК "Вагнер", які повернулися з українського полону.

"Вочевидь, у такий спосіб менеджмент торговельної мережі демонструє максимальну лояльність до режиму країни-агресора", - додали в НАЗК.

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