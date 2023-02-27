Суд арештував майно компанії російського бізнесмена на 1 мільярд: постачала одяг армії РФ

За матеріалами СБУ суд арештував все нерухоме майно однієї з текстильних компаній на Чернігівщині, кінцевим бенефіціаром якої є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Рішення суду стосується виробничих приміщень, складів та офісів підприємства. Загальна вартість арештованого майна - більше ніж 1 млрд грн.

"За наявними даними, бенефіціарний власник українського промислового об’єкта володіє також групою російських компаній, які на замовлення російської армії та її силових структур здійснювали виробництво та постачання військового одягу і спорядження.

Наразі вивчається інформація, що до початку повномасштабного вторгнення українська компанія пересилала тканину російського військового зразка до Республіки Білорусь.

Для експорту використовували мережу підконтрольних фірм, які здійснювали зовнішньоекономічні операції на користь ворога", - заявили в СБУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Також вирішується питання щодо передачі вилученого майна в управління АРМА, додали в СБУ.

За даними джерела ЕП у правоохоронних органах, йдеться про бізнесмена Антона Громова і компанію "Текстиль-Контакт".

Економічна правда