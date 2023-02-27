Фірми дружини Медведчука фінансували Росгвардію та підривну антиукраїнську діяльність – розслідування

Фірми дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко з 2014 року перераховували кошти на рахунки Росгвардії та МВД РФ, а також служили тіньовим майданчиком для фінансових надходжень з РФ для організації підривної діяльності в Україні.

Про це йдеться у розслідуванні журналістки Інни Попович для проєкту Trap Aggressor, яке вийшло на ЕП.

Зазначається, що саме ці дані лягли в основу кримінальних справ проти Марченко, у рамках одної з яких суд арештував її майно на 5,6 млрд гривень.

Так, серед численних активів подружжя Віктора Медведчука і Оксани Марченко, зокрема, є відпочинкові комплекси "Бескид" та "Ведмежа Діброва" на Закарпатті, що належать компанії "Укркапітал".

Раніше фірмою "Укркапітал" володів сам Віктор Медведчук, але згодом вона перейшла у власність Оксани Марченко.

За даними СБУ, на рахунки баз відпочинку, під виглядом договорів оренди, через ланцюжок інших фірм та "Укркапітал" з Росії надходили кошти для фінансування підривної діяльності на території України.

У 2021 році, від імені фіктивного директора, товариством "Кетінео-Менеджмент" оформлено договори оренди готельних комплексів "Бескид" та "Ведмежа Діброва", вартістю близько 10 млн грн на рік, йдеться у матеріалі.

Підкреслюється, що у цій кримінальній справі суд арештував майно Оксани Марченко на 5,6 мільярда гривень: 3 маєтки, 27 квартир, 2 бази відпочинку, нерухомість в Ужгороді, Львові, Броварах, на Івано-Франківщині та Миколаївщині, землю, яхти, літаки та авто. Однак з-поміж цих активів до агенції АРМА потрапили лише база "Бескид" та 1 яхта.

У другому кримінальному провадженні СБУ йдеться про те, що, Марченко регулярно переводила на рахунки Росгвардії та МВД РФ мільйонні суми начебто за охорону свого маєтку у Криму.

"За весь час дружина олігарха здійснила платежів на понад 50 мільйонів гривень. Для реалізації цієї схеми Марченко через свою компанію "Спорт-тур" підписала відповідні охоронні угоди зі структурами Росгвардії та російським МВД.

За даними слідства, ці договори після початку повномасштабного вторгнення не були розірвані, і Марченко продовжувала фінансувати російський бюджет. У рамках цієї справи Оксані Марченко теж повідомлено про підозру", - йдеться в розслідуванні.

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Економічна правда