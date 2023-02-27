У Центробанку РФ готуються до скорочення співробітників

У Центробанку РФ готуються до скорочення штату та витрат на оплату праці, частину виплат уже скасовано - може йтися про звільненння приблизно 1 тисяч осіб, тобто наймасштабнішу оптимізацію з початку пандемії 2020 року.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на джерела, близькі до Банку Росії.

"Учасники ринку вважають скорочення виправданими, вважаючи, що штат регулятора надлишковий, тоді як частина операцій за нинішніх умов або зникла зовсім, або відбувається в істотно менших обсягах. Експерти уточнюють, що цифровізація знизила значимість регіональних підрозділів будь-яких структур", - пише газета.

Так, у центральному апараті ЦБ заплановано до травня провести скорочення штату на 1 тис співробітників. За словами одного зі співрозмовників видання, близьких до ЦБ, "рознарядки щодо скорочень передані також і в регіональні підрозділи".

За словами співрозмовників газети, весняна хвиля скорочень буде тільки першим етапом, другий запланований на осінь. Основна мета - оптимізація витрат, кажуть джерела.

Інше джерело газети повідомило, що в Центробанку РФ уже скасовано матеріальну допомогу, яку виплачували співробітникам до відпустки, і вона становила два місячних оклади.

У Банку Росії повідомили, що постійно займаються підвищенням своєї ефективності і 2023 рік не буде винятком. За період з 2015 року кількість співробітників скоротилася на 30%, додали в Центробанку.

"Впровадження нових бізнес-процесів і їхня постійна актуалізація дають нам змогу якісно управляти чисельністю штату", - заявив російський фінрегулятор.

ЦБ знижував чисельність співробітників і в попередні роки, але такого масштабного скорочення не було давно, пише газета.

"Так, згідно зі звітом регулятора за 2020 рік, було проведено реорганізацію блоку некредитних фінансових організацій центрального апарату. На базі скасованих департаменту ринку цінних паперів і товарного ринку та департаменту колективних інвестицій і довірчого управління було створено департамент інфраструктури фінансового ринку та департамент інвестиційних фінансових посередників.

Але частину заходів з оптимізації персоналу було відкладено через пандемію, "у зв'язку з чим 2020 року чисельність персоналу Банку Росії загалом не змінилася і становила 49,4 тис одиниць". За весь 2021 рік зниження чисельності персоналу ЦБ становило всього 300 осіб", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда