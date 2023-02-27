41 акціонерне товариство в Україні все ще належить власникам з РФ - дослідження

Через рік від початку великої війни 41 акціонерне товариство в Україні все ще контролюють власники з Росії, серед них Укренергоатом та декілька банків.

Про це повідомляє Опендатабот.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру акціонерів, частки у 41 акціонерних товариствах належать власникам з РФ.

У стані припинення або банкрутства знаходяться лише 9 з цих компаній, решта - продовжують працювати на території України.

Загалом в Україні зареєстровано майже 12 тис акціонерних товариств, проте інформація про власників та бенефіціарів є не про всіх. За останній звітний період (2021 рік) є дані про утримувачів акцій щодо 6346 компанії.

Серед компаній, що контролюються громадянами РФ, банк "Форвард", Укренергоатом, Укргазпром. Також серед них такі наукові установи як Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування та Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування.

Крім цього, з 41 компанії, інформація про які є у реєстрі акціонерів, 2 бізнесів немає в ЄДР.

"Співпраця з бізнесами, які контролюють росіяни, наражає на небезпеку. Йдеться не лише про іміджеві ризики, але й підвищену загрозу перевірки від правоохоронних органів", - додали в Опендатабот.

Економічна правда