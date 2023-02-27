Фирмы жены Медведчука финансировали Росгвардию и подрывную антиукраинскую деятельность – расследование

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Фирмы жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко с 2014 года перечисляли средства на счета Росгвардии и МВД РФ, а также служили теневой площадкой для финансовых поступлений из РФ для организации подрывной деятельности в Украине. Об этом говорится в расследовании журналистки Инны Попович для проекта Trap Aggressor, которое вышло на ЭП. Отмечается, что именно эти данные легли в основу уголовных дел против Марченко, в рамках одного из которых суд арестовал ее имущество на 5,6 млрд гривен. Так, среди многочисленных активов супругов Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, в частности, есть комплексы отдыха "Бескид" и "Медвежья Диброва" на Закарпатье, принадлежащие компании "Укркапитал". Ранее фирмой "Укркапитал" владел сам Виктор Медведчук, но впоследствии она перешла в собственность Оксаны Марченко. По данным СБУ, на счета баз отдыха, под видом договоров аренды, через цепочку других фирм и "Укркапитал" из России поступали средства для финансирования подрывной деятельности на территории Украины.

В 2021 году, от имени фиктивного директора, обществом "Кетинео-Менеджмент" оформлены договоры аренды гостиничных комплексов "Бескид" и "Медвежья Диброва", стоимостью около 10 млн грн в год, говорится в материале.

Подчеркивается, что в этом уголовном деле суд арестовал имущество Оксаны Марченко на 5,6 миллиарда гривен: 3 имения, 27 квартир, 2 базы отдыха, недвижимость в Ужгороде, Львове, Броварах, на Ивано-Франковщине и Николаевщине, землю, яхты, самолеты и авто. Однако среди этих активов в агентство АРМА попали только база "Бескид" и 1 яхта.

Во втором уголовном производстве СБУ говорится о том, что Марченко регулярно переводила на счета Росгвардии и МВД РФ миллионные суммы якобы за охрану своего имения в Крыму.

"За все время жена олигарха осуществила платежей на более 50 миллионов гривен. Для реализации этой схемы Марченко через свою компанию "Спорт-тур" подписала соответствующие охранные соглашения со структурами Росгвардии и российским МВД.

По данным следствия, эти договоры после начала полномасштабного вторжения не были расторгнуты, и Марченко продолжала финансировать российский бюджет. В рамках этого дела Оксане Марченко тоже сообщено о подозрении", - говорится в расследовании.

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Экономическая правда