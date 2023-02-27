Казахстан ліквідував торгове представництво в Росії, але все ще називає її основним партнером

Уряд Казахстану прийняв ухвалу від 22 лютого 2023 року "Про деякі питання Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан", яким ліквідував торгове представництво в РФ.

Про це повідомляє Zakon.kz.

"Ліквідувати державну установу "Торгове представництво Республіки Казахстан у Російській Федерації" Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан", - йдеться у документі.

Документ набув чинності з дня його підписання.

На початку лютого в Міністерстві торгівлі Казахстану пояснили, що закривають торгпредство в Росії тому, що вже вирішено всі поставлені перед ним завдання. У зв'язку з цим у рамках оптимізації його співробітників вирішено направити до інших країн.

У відомстві додали, що це рішення не вплине на функціонування торговельного представництва Росії в Казахстані та на розвиток двостороннього торговельно-економічного співробітництва загалом.

Також у Мінторгівлі наголосили, що РФ, як і раніше, є основним торговельно-економічним партнером Казахстану.

Економічна правда