Пара на мільярд: як дружина Медведчука фінансувала гвардію Росії

Поки Віктор Медведчук сидів в українському парламенті, його дружина Оксана Марченко фінансувала охорону російської гвардії та регулярно отримувала гроші з Росії, щоб зробити повномасштабний наступ росіян якомога комфортнішим.

Наразі Марченко під підозрою і перебуває в окупованому Криму, а сам Медведчук в Москві дедалі більше з'являється на російському телебаченні, і пише статті про Україну, в яких закликає враховувати інтереси Росії та погрожує, що війна перекинеться на інші країни Європи.

А що в цей час відбувається з багатомільйонними активами прославленого подружжя та як вони використовувались для підривної роботи в Україні?

Кримський маєток як шлюз

Непримітний маленький дворик в самісінькому центрі столиці. Без вивіски і жодних розпізнавальних знаків. Саме тут зареєстрована компанія, яка десятки років грабувала українців, а після початку війни з 2014-го року, ще й успішно фінансувала війну в Україні.

Компанія називається "Укркапітал". Її директор Олександр Яковлєв уже за гратами і чекає на вирок, на відміну від бенефіціарів. Спочатку власником ТОВки був сам Віктор Медведчук, а пізніше родинний бізнес перейшов у руки його дружини Оксани Марченко.

Віктор Медведчук – кум путіна, "сірий кардинал" Кучми, товариш Януковича, нардеп України 4-х скликань включно з останнім. Прихильник антиукраїнської політики. Підозрюваний у державній зраді. Під санкціями США, Британії, Канади та Австралії. В жовтні 2022-го року персональні санкції на Медведчука також наклала Україна. Тоді ж під санкціями опинилась і Оксана Марченко. До війни Forbes оцінював статки Медведчука в $620 млн, серед яких яхти, літаки, гелікоптери та півтори сотні об’єктів нерухомості.

Більшість активів Віктор Медведчук почав отримувати під час другого терміну президентства Леоніда Кучми. Щоб приховати масштаби власного майна, нерухомість, сімейство Медведчуків реєстрували на різноманітні ТОВки, однією з яких є "Укркапітал". Лише на неї зареєстровано 62 об’єкти нерухомості.

Серед виявленої нерухомості родини Медведчука маєток у Пущі-Водиці, де знайшли "Золотий вагон", десяток квартир в елітній багатоповерхівці на Грушевського поруч з Майданом і квартири в столичному ЖК "Діамант", які здавали в оренду за 5-6 тисяч доларів на місяць.

Крім цього, в списку бази відпочинку, спортивні комплекси, сумнозвісний маєток в Криму, куди Медведчук, попри окупацію півострова, приїжджав відпочивати, про що неодноразово розповідав в ефірах на телебаченні.

Тут же він окупував для себе частину пляжу, обгородивши його парканом. Тут же Медведчук і Марченко ще в 2012-му зустрічались із своїм кумом Путіним.

Після окупації півострова дружина держзрадника організувала цілу схему фінансування російських силових структур, в тому числі через об'єкти нерухомості в Україні.

За даними слідчих СБУ, які відкрили кримінальне провадження, вона регулярно переводила на рахунки російської гвардії та МВД РФ мільйонні суми, наче, за охорону Кримського маєтку.

За 2014-го до червня 2022-го року дружина олігарха здійснила платежі на рахунки російських правоохоронців більше, ніж на 50 мільйонів гривень.

Для реалізації цієї схеми Оксана Марченко зареєструвала в Криму підприємство ООО "Таврия-Инвест". Ця кримська фірма підписала відповідні охоронні угоди із структурами Росгвардії та МВД РФ.

За даними слідства, ці договори після початку повномасштабного вторгнення не були розірвані і Марченко продовжувала фінансувати російський бюджет.

За даними слідчих, ці кошти фінансували збройні формування, які працювали на шкоду Україні. Це і стало підставою для оголошення підозри Оксані Марченко.

Бази відпочинку як прикриття

Паралельно з цим кримінальним провадженням слідчі СБУ ведуть ще одне, в якому йдеться про надходження російських грошей на рахунки уже згадуваної ТОВки "Укркапітал". Через базу відпочинку у Карпатах.

Відпочинковий комплекс "Бескид" в урочищі Йозефсталь на Закарпатті так само належить компанії "Укркапітал" Оксани Марченко. Саме через цю базу відпочинку на рахунки "Укркапіталу" надходили мільйони гривень.

Згадані кошти підприємство отримувало, буцімто, від наданих послуг баз відпочинку. За даними слідчих, кошти власники "Бескиду" отримували для фінансування підривної діяльності на території України.

Як саме це відбувалось? 31 березня 2021-го року за адресою в столичній хрущів ці було зареєструване ТОВ "Кетінео-Менеджмент", бенефіціаром якої через кіпрську офшорку став громадянин Російської Федерації та Кіпру Євгєній Чолак.

За даними слідчих СБУ, фірмою керувала бухгалтерка, яка отримувала і виконувала вказівки представників російської компанії "Кетінео-фінанс". Далі "Кетінео-Менеджмент" підписувала фіктивні договори оренди з "Укркапіталом", начебто, за оренду відпочинкової бази "Бескид".

Щомісяця компанія росіянина сплачувала по пів мільйона гривень "Укркапіталу". За версією слідства, ці кошти мали забезпечувати підтримку збройних сил Росії.

В цьому ж кримінальному провадженні описана ідентична схема з компанією Марченко "Спорт-тур" і базою відпочинку у її власності "Ведмежа Діброва".

В рамках згаданої кримінальної справі суд арештував майна Оксани Марченко на 5,6 мільйрда гривень.

Проте навіть через рік після початку повномасштабного вторгнення в державне управління потрапило далеко не все майно.

За останніми даними, в АРМА – агенцію, яка управляє арештованим майно – передано лише п'ять активів, так чи інакше пов’язаних з родиною Медведчука.

Поки що правоохоронці та чиновники дуже повільно впроваджують санкційний механізм вилучення активів.

Разом з тим існують ризики, що ці ж самі активи Медведчука-Марченко можуть переписати, продати чи вберегти у будь-який інший спосіб, як це вже неодноразово відбувалось з іншими кейсами.

Інна Попович, Trap Aggressor, для ЕП