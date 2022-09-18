Колишня Ілона Маска продала його фото та речі на понад 165 тисяч доларів

Колишня дівчина мільярдера Ілона Маска, з якою він зустрічався в студентські роки, продала на аукціоні його фото та інші речі більше ніж на 165 тис. доларів.

Про це повідомляє Business Insider.

Дженніфер Гвінн і Маск зустрічалися в осінньому семестрі 1994-1995 років в Університеті Пенсільванії. Вони розсталися, коли Маск закінчив навчання та переїхав до Каліфорнії, зазначає сама Гвінн.

Серед речей, які вона продала на аукціоні, було намисто з 14-каратного золота з маленьким зеленим смарагдом, яке коштувало 51 008 доларів. Підписану листівку на день народження від Маска до Гвінн, у якій він назвав її "Бу-Бу", продали за 16 643 долари. Вона також продавала фотографії Маска, які зробила в той період.

За словами дівчини, отримані кошти на оплату навчання свого пасинка в коледжі.

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