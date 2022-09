Колишня Ілона Маска продала його фото та речі на понад 165 тисяч доларів

Колишня дівчина мільярдера Ілона Маска, з якою він зустрічався в студентські роки, продала на аукціоні його фото та інші речі більше ніж на 165 тис. доларів.

Про це повідомляє Business Insider.

Дженніфер Гвінн і Маск зустрічалися в осінньому семестрі 1994-1995 років в Університеті Пенсільванії. Вони розсталися, коли Маск закінчив навчання та переїхав до Каліфорнії, зазначає сама Гвінн.

