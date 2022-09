Бывшая Илона Маска продала его фото и вещи на более 165 тысяч долларов

Бывшая девушка миллиардера Илона Маска, с которой он встречался в студенческие годы, продала на аукционе его фото и другие вещи более чем на 165 тыс. долларов.

Об этом сообщает Business Insider.

Дженнифер Гвинн и Маск встречались в осеннем семестре 1994-1995 годов в Университете Пенсильвании. Они расстались, когда Маск закончил обучение и переехал в Калифорнию, отмечает сама Гвинн.

SOLD: Elon Musk’s ex-girlfriend sold photos and mementos for more than $165,000 @RRAuction.https://t.co/NNGUJwtBDd#Auction #Consign #RemarkableResults pic.twitter.com/QTbjbefU5Q