Бывшая Илона Маска продала его фото и вещи на более 165 тысяч долларов

Бывшая девушка миллиардера Илона Маска, с которой он встречался в студенческие годы, продала на аукционе его фото и другие вещи более чем на 165 тыс. долларов.

Об этом сообщает Business Insider.

Дженнифер Гвинн и Маск встречались в осеннем семестре 1994-1995 годов в Университете Пенсильвании. Они расстались, когда Маск закончил обучение и переехал в Калифорнию, отмечает сама Гвинн.

Среди вещей, которые она продала на аукционе, было ожерелье из 14-каратного золота с маленьким зеленым изумрудом, которое стоило 51 008 долларов. Подписанную открытку на день рождения от Маска к Гвинн, в которой он назвал ее "Бу-Бу", продали за 16 643 доллара. Она также продавала фотографии Маска, которые сделала в тот период.

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По словам девушки, полученные средства на оплату обучения своего пасынка в колледже.

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