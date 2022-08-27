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Ілон Маск висловився проти закриття АЕС і скорочення атомної енергетики

Субота, 27 серпня 2022, 11:46 - Економічна правда

Американський мільярдер та технологічний бізнесмен Ілон Маск вважає неправильним та недоцільним закривати атомні електростанції. 

Про це він поділився у своєму Twitter.

На його думку, країни, навпаки, "мають збільшити виробництво атомної енергії". Макс додав, що закривати АЕС – божевілля з точки зору національної безпеки та шкідливо для навколишнього середовища.

Раніше він закликав Європу до перезавантаження власної атомної енергетики, шляхом відновлення роботи зупинених АЕС та нарощування потужностей тих що працюють. Бізнесмен аргументував свої заклики необхідністю зміцнення національної та міжнародної безпеки.

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Нагадаємо:

SpaceX Ілона Маска майже вдвічі знизила вартість місячної абонплати за користуванням послугою супутникового інтернету Starlink для українців.

Ілон Маск вважає неминучим майбутню рецесію економіки США, однак додає, що деякі макроекономічні проблеми вирішаться самостійно.

АЕС ЄС Маск
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