Ілон Маск висловився проти закриття АЕС і скорочення атомної енергетики

Американський мільярдер та технологічний бізнесмен Ілон Маск вважає неправильним та недоцільним закривати атомні електростанції.

Про це він поділився у своєму Twitter.

Countries should be increasing nuclear power generation! It is insane from a national security standpoint & bad for the environment to shut them down.

На його думку, країни, навпаки, "мають збільшити виробництво атомної енергії". Макс додав, що закривати АЕС – божевілля з точки зору національної безпеки та шкідливо для навколишнього середовища.

Раніше він закликав Європу до перезавантаження власної атомної енергетики, шляхом відновлення роботи зупинених АЕС та нарощування потужностей тих що працюють. Бізнесмен аргументував свої заклики необхідністю зміцнення національної та міжнародної безпеки.

Hopefully, it is now extremely obvious that Europe should restart dormant nuclear power stations and increase power output of existing ones.



This is *critical* to national and international security.