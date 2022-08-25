Starlink майже вдвічі знизив абонплату для українців

SpaceX Ілона Маска майже вдвічі знизила вартість місячної абонплати за користуванням послугою супутникового інтернету Starlink для українців.

Про зниження тарифу українських користувачів проінформували у розсилці по email, пише itc.ua.

Зазначається, що нова ціна автоматично почала діяти з 24 серпня - тепер українці платитимуть не $100, а $60 на місяць.

"У Starlink вирішили переглянути цінову політику та зменшити тариф для окремих країн з огляду на "місцеві ринкові умови". Варто зазначити, що це не тимчасова акція, а саме нова ціна, яка діятиме до наступного перегляду тарифної політики", - йдеться у повідомленні.

При цьому, одночасно з Україною зниження ціни отримали ще кілька країн, зокрема й сусідня Польща.

На сьогодні супутниковий інтернет Starlink вже працює в 39 країнах. Повного списку країн, які отримали нові знижені тарифи, наразі немає.

Економічна правда