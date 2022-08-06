Маск вважає, що рецесія США неминуча і триватиме наступні 12-18 місяців

Ілон Маск вважає неминучим майбутню рецесію економіки США, однак додає, що деякі макроекономічні проблеми вирішаться самостійно.

Про це він заявив на щорічних зборах акціонерів Tesla.

Макс прогнозує, що рецесія триватиме 18 місяців, проте її негативний вплив буде відносно помірним. Ще в травні цього року він говорив про початок рецесії й виявився правим.

Маск зазначив, що оптимістичний прогноз на решту року та на 2023 рік частково пов’язаний із доказами того, що інфляція в країні, яка наразі досягає 40-річного максимуму, може почати спадати.

Його прогнози щодо власної компанії "Tesla" на друге півріччя є більш оптимістичними. Цього місяця Tesla наближалася до 3 млн загальних продажів автомобілів, а до кінця десятиліття планує вийти на рівень у 20 млн автомобілів.

Для досягнення таких результатів компанія повинна залучити мінімум 12 заводів, кожен з яких вироблятиме до 2 мільйонів автомобілів на рік. Наразі Tesla управляє шістьма заводами, розташованими в США, Європі та Китаї.

Нагадаємо:

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Twitter намагається знайти докази того, що мільярдер Ілон Маск намагався зірвати фінансування угоди щодо придбання соцмережі за 44 млрд доларів та вивчає його мотивацію щодо відмови від угоди.

Федеральний резерв США вдруге поспіль підвищив ключову ставку одразу на 75 базисних пунктів до діапазону 2,25%-2,5%, з метою приборкати дедалі швидшу інфляцію в країні.